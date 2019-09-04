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04.09.2019 - 12:17| Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Kurucs gözaltına alındı

NBA takımlarından Brooklyn Nets’in 21 yaşındaki forveti Rodions Kurucs, kız arkadaşına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kurucs gözaltına alındı

NBA'de Brooklyn Nets forması giyen Kurucs, kız arkadaşını boğmaya yeltendiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Apartmanda kız arkadaşıyla tartışmaya başladığı belirtilen yıldız basketbolcu ile sevgilisinin arasında tansiyonun giderek arttığı ifade edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Kurucs sonrasında kız arkadaşına “Kendimi öldüreceğim” diye bağırdı. Bu bağırışın ardından elini sevgilisinin boğazına götürerek onu boğmaya yeltendi. 

Konuyla ilgili davanın görülmekte olduğu, 21 Ekim tarihinde yeni celse için tarafların bir kez daha mahkemeye gelecekleri kaydedildi.

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