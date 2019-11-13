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Tüm Türkiye, EURO 2020 biletini almayı hedefleyen ay-yıldızlı takımı bekliyor. EURO 2020 elemeleri H Grubu’nda yarın akşam saat 20.00’da Türk Telekom Stadı’nda İzlanda’yı konuk edecek ay-yıldızlı ekibimize 1 puan yetiyor.

Bu tarihi randevu öncesi, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibi, kampın sakin geçmesini istiyor. EURO 2020 yolunda artık final maçlarına çıkacak olan milli takımda tam konsantrasyon sağlanması amaçlanıyor. Bu nedenle diğer maçlar öncesi yapılan bazı etkinlikler iptal edildi.

Burada amaç; eleme grubu boyunca elde edilen başarının finalini sağlıklı bir şekilde yapmak. Bunu yapmak için de konsantrasyon çok önemli. Bu nedenle A Milli Takım önceki maçlardakine göre biraz daha dışarıya kapalı duruyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, grubun son maçına yani Andorra deplasmanına rahat çıkmak istiyor. Şu anda Türkiye’de yarın akşam İzlanda ile oynanacak maçta beraberlik yetse dahi hedef kazanarak EURO 2020 vizesi almak. Teknik ekip ve takımda; beraberliğe oynanması durumunda sıkıntı yaşanabileceği fikri hakim. Bu nedenle milliler her zaman olduğu gibi kazanmak için sahada olacak.

Sürpriz uyarısı

Taktik plan da bu çerçevede hazırlanıyor. Teknik heyet, takıma yönelik konuşmalarda, “EURO 2020 vizesini burada almamız gerekiyor” fikrini aktarıyor. Andorra deplasmanına vurgu yapılarak futbolda her zaman sürprizlerin olabileceği hatırlatılıyor. Futbolcular da benzer şekilde “EURO 2020 vizesini burada alalım. Kutlamayı İstanbul’da yapalım” ifadelerini kullanıyor.

En güzel sıkıntı

İzlanda ile kritik bir 90 dakika oynayacak Türkiye’de savunma hattındaki formda oyuncuların fazlalığı teknik heyete güzel bir sıkıntı yaşatıyor. Avrupa’nın önemli liglerinde oynayan genç savunmacılar arasından ideal bir ikili aranıyor.

Şu anda Premier Lig’de Leicester City’de kariyerinin en formda günlerini yaşayan Çağlar Söyüncü başta olmak üzere son Fransa maçının kahramanlarından Merih Demiral, Almanya’da düzenli oynayan Kaan Ayhan, İtalya’da Roma’da artık oynamaya başlayan Mert Çetin ve Schalke 04’te golleriyle yıldızlaşan Ozan Kabak, teknik heyeti zorluyor.

Şenol Güneş ve kurmayları en doğru ikiliyi arıyor.

Emre Belözoğlu beklentisi

A Milli Takım’da zorlu maç öncesi sakatların durumu yakından izleniyor. Özellikle sakatlıkları devam eden Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin tedavilerine devam ediliyor. Kaptan Emre’nin İzlanda karşısında oynama ihtimalinin olduğu belirtildi.