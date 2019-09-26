MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerTenisKyrgios'a davranÄ±ÅŸ bozukluÄŸu cezasÄ±
26.09.2019 - 15:37 | | ANKARA (AA)

Kyrgios'a davranÄ±ÅŸ bozukluÄŸu cezasÄ±

Profesyonel Erkek TenisÃ§iler BirliÄŸi (ATP), CincinnatiÂ  Masters TurnuvasÄ±'nda sergilediÄŸi olumsuz davranÄ±ÅŸlar sebebiyle Nick Kyrgios'a, 6Â  ay ertelemeli 16 hafta men cezasÄ± verdi.Â

Kyrgios'a davranÄ±ÅŸ bozukluÄŸu cezasÄ±

Oyunundan Ã§ok sinirlerine hakim olamamasÄ±, rakipleri ve hakemlereÂ  karÅŸÄ± saygÄ±sÄ±z hareketleriyle gÃ¼ndeme gelen erkekler dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nÄ±n 27.Â  basamaÄŸÄ±ndaki Kyrgios, tenis dÃ¼nyasÄ±nda sÄ±klÄ±kla rastlanmayan bir ceza aldÄ±.

ATP'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, geÃ§en ay Karen Khachanov ileÂ  karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Cincinnati Masters TurnuvasÄ± tek erkekler 2. tur maÃ§Ä±ndaki tavÄ±rlarÄ±Â  yÃ¼zÃ¼nden Kyrgios hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan disiplin soruÅŸturmasÄ± tamamlandÄ±.

Hakem Fergus Murphy ile kararlarÄ± nedeniyle birÃ§ok kez tartÄ±ÅŸan,Â  hakaret eden ve maÃ§ sonunda hakem sandalyesine doÄŸru tÃ¼kÃ¼ren Kyrgios'a, 16 haftaÂ  men ve 25 bin dolar para cezasÄ± verildi. 24 yaÅŸÄ±ndaki raket, 6 ay iÃ§inde benzerÂ  bir davranÄ±ÅŸta bulunursa cezalar yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girece

    Griezmann takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ± iyi tanÄ±yor!
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Mecnun Otyakmaz: Hakemlerimiz maalesef biraz formsuz

    Mecnun Otyakmaz: Hakemlerimiz maalesef biraz formsuz

    Milli takÄ±mÄ±n Arnavutluk maçÄ± genel bilet satÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±

    Milli takÄ±mÄ±n Arnavutluk maÃ§Ä± genel bilet satÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±

    Yusuf Günay: Devasa stat bile salÄ±ncak gibi sallandÄ±

    Yusuf GÃ¼nay: Devasa stat bile salÄ±ncak gibi sallandÄ±

    Mbaye Diagne tartÄ±ÅŸmasÄ± alevleniyor!

    Mbaye Diagne tartÄ±ÅŸmasÄ± alevleniyor!

    SÄ±radaki Haber