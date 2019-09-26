Kyrgios'a davranÄ±ÅŸ bozukluÄŸu cezasÄ±

Oyunundan Ã§ok sinirlerine hakim olamamasÄ±, rakipleri ve hakemlereÂ karÅŸÄ± saygÄ±sÄ±z hareketleriyle gÃ¼ndeme gelen erkekler dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nÄ±n 27.Â basamaÄŸÄ±ndaki Kyrgios, tenis dÃ¼nyasÄ±nda sÄ±klÄ±kla rastlanmayan bir ceza aldÄ±.

ATP'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, geÃ§en ay Karen Khachanov ileÂ karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Cincinnati Masters TurnuvasÄ± tek erkekler 2. tur maÃ§Ä±ndaki tavÄ±rlarÄ±Â yÃ¼zÃ¼nden Kyrgios hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan disiplin soruÅŸturmasÄ± tamamlandÄ±.

Hakem Fergus Murphy ile kararlarÄ± nedeniyle birÃ§ok kez tartÄ±ÅŸan,Â hakaret eden ve maÃ§ sonunda hakem sandalyesine doÄŸru tÃ¼kÃ¼ren Kyrgios'a, 16 haftaÂ men ve 25 bin dolar para cezasÄ± verildi. 24 yaÅŸÄ±ndaki raket, 6 ay iÃ§inde benzerÂ bir davranÄ±ÅŸta bulunursa cezalar yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girece