LA Galaxy'nin hedefi Edinson Cavani

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

ABD, MLS’te Zlatan Ibrahimovic’le yolları ayırma kararı alan LA Galaxy, yeni bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Zlatan Ibrahimovic’in veda kararından sonra forvet hattına yine etkili ve güçlü bir isim isteyen LA Galaxy, PSG’den Edinson Cavani’yi kadrosuna katmayı düşünüyor.

Uruguaylı yıldızın bu sezon PSG’de tam istenen seviyede olmaması ve yeni bir arayışta olması nedeniyle bu transferin mümkün olabileceği aktarıldı. AS Gazetesi’ndeki haberde 2020’ye kadar PSG ile sözleşmesi olan Cavani için MLS ekibinin zaman kaybetmeden forvet transferini bitireceği dile getirildi.

2013’ten beri Paris’te 287 maçta 195 gol atan 32 yaşındaki futbolcunun ayrıca Şubat 2020’de 33 yaşında olacağı bildirildi.