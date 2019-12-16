La Gazzetta: 'Neden Merih'in transferi imkansız'

Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

Dün akşam Juventus'un Udinese'yi 3-1 yendiği maça damga vuran isimlerden biri de milli futbolcumuz Merih Demiral'dı. Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Merih müthiş savunmasıyla göz doldururken bir de asiste imza attı.

'Transferi imkansız'

İtalya'nın en önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport ise Merih Demiral'a ayrı bir parantez açtı. Gazete 'Neden Merih'in transferi imkansız' başlıklı haberinde yıldız futbolcudan bu sözlerle bahsetti;

'Bir De'den diğer De'ye sonuç hiç değişmiyor. De Ligt'in yerine Demiral geçse de Juventus'un defansı hep en üst seviyede kalıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki muhteşem performansının ardından, Sarri Merih'e güvenip Udinese karşısında Bonucci'yle birlikte oynattı. O da muazzam bir performansla bunun karşılığını ödedi.

İlk dakikadan son dakikaya kadar karşısındaki dev Okaka'yı tutan Merih, birçok pozisyona da hızır gibi yetişti. 3-0'lık skora da katkıda bulunan Merih, Bonucci'nin attığı golde asist yaptı. Juventus için mükemmel bir yatırım olan Merih, Ocak ayında satılması pek mümkün değil.' ifadelerine yer verildi.