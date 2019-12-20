18. hafta heyecanÄ± Cuma akÅŸamÄ± Eibar-Granada maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak. Alt sÄ±ralardan kurtulmak isteyen Eibarâ€™Ä±n, ligin rahat takÄ±mÄ± Granadaâ€™yÄ± konuk edeceÄŸi mÃ¼cadele saat 23.00â€™te Spor Smartâ€™ta ekrana gelecek.

Cumartesi ekrana gelecek 4 maÃ§ ile futbola doyacaksÄ±nÄ±z. GÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda saat 15.00â€™te Barcelona ve Real Madridâ€™i takip eden Sevilla, Mallorca deplasmanÄ±nda 3 puan arayacak. Hafta iÃ§inde El Clasicoâ€™da Real Madrid ile golsÃ¼z berabere kalan lider Barcelona, saat 18.00â€™de Camp Nouâ€™da Alavesâ€™i konuk edecek. Barcelona â€“ Alaves maÃ§Ä± hem Spor Smart hem de D-Smart YouTube adresinden canlÄ± yayÄ±nlanacak. Sevilla deplasmanÄ±nda kazanarak kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸi durduran Villarreal, son 1 ayda mÃ¼thiÅŸ form yakalayan Getafe ile saatler 20.30â€™u gÃ¶sterdiÄŸinde kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±rken, gÃ¼nÃ¼n kapanÄ±ÅŸÄ±nda saat 23.00â€™te Enes Ãœnalâ€™lÄ± Valladolid, formda Valenciaâ€™yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

Pazar gÃ¼nÃ¼ 3 maÃ§la La Liga keyfiniz sÃ¼recek. Saatler 16.00â€™yÄ± gÃ¶sterdiÄŸinde ligin iki formda ekibi Osasuna ile Real Sociedad karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelirken, 18.00â€™de Real Betis, hataya tahammÃ¼lÃ¼ olmayan Atletico Madridâ€™i aÄŸÄ±rlayacak. La Ligaâ€™da Noel arasÄ± Ã¶ncesinde son maÃ§ta ise saat 23.00â€™te El Clasicoâ€™da mÃ¼thiÅŸ performansÄ±yla Ã¶vgÃ¼ alan Real Madrid, Santiago Bernabeuâ€™da Athletic Bilbaoâ€™yu konuk edecek. TÃ¼m maÃ§lar D-Smart 77. kanal Spor Smartâ€™tan futbolseverlerle buluÅŸacak ve D-Smart GOâ€™dan da izlenebilecek. UnutmayÄ±n! Bu sadece futbol deÄŸil, bu LaLiga.

MAÃ‡ PROGRAMI

20 ARALIK CUMA

23.00 LA LIGA: EIBAR - GRANADA (CANLI) SPOR SMART Â

21 ARALIK CUMARTESÄ°

15:00 LA LIGA: MALLORCA - SEVILLA (CANLI) SPOR SMART Â

18.00 LA LIGA: BARCELONA - ALAVES (CANLI) SPOR SMART+YOUTUBE + SKORER

20.30 LA LIGA: VILLARREAL - GETAFE (CANLI) SPOR SMART Â

23.00 LA LIGA: VALLADOLID - VALENCIA (CANLI) SPOR SMART Â

22 ARALIK PAZAR

16:00 LA LIGA: OSASUNA â€“ REAL SOCIEDAD (CANLI) SPOR SMART Â

18.00 LA LIGA: REAL BETIS â€“ ATLETICO MADRID (CANLI) SPOR SMART Â

23.00 LA LIGA: REAL MADRID â€“ ATHLETIC BILBAO (CANLI) SPOR SMART ÂÂ

D-Smart abonesi olmak iÃ§in 0 850 266 00 00 numaralÄ± telefondan D-Smart Ã‡aÄŸrÄ± Merkeziâ€™ni arayabilir, www.dsmart.com.tr Ã¼zerinden baÅŸvurabilir ya da en yakÄ±n D-Smart yetkili satÄ±cÄ±sÄ±na uÄŸrayabilirsiniz.