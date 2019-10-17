La Liga, Miami’ye taşınıyor

İngiltere Premier Lig ile birlikte dünyanın en çok takip edilen iki futbol liginden birisi olarak gösterilen İspanya La Liga, ülke sınırlarını aşmaya hazırlanıyor. Ülkenin iki önemli takımı Villarreal ile Atletico Madrid arasında 8 Aralık’ta oynanacak olan lig karşılaşmasının, İspanya yerine Amerika Birleşik Devletleri’nde oynanması planlanıyor.

İzinlerin ardından resmiyete kavuşacak

Her iki kulübün de maçlarını yurt dışında oynamayı istedikleri, ABD’nin Miami kentinde karşılaşmak üzere anlaştıkları ortaya çıktı. La Liga yönetiminin de kulüplerle aynı paralelde düşündükleri, İspanya Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili gereken iznin alınmasının ardından girişimin resmiyete kavuşacağı belirtildi.

‘Tarihte bir ilk olacak’

Villarreal Başkanı Fernando Roig konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Umarım bu girişim başarıyla sonuçlanacak. Amerika Birleşik Devletleri gibi önemli bir ülkede oynayarak, İspanya ligini yurt dışına ihraç edecek olmamız bence iyi bir şey. Gerekli konuşmaları yaptığımız bu girişim gerçekleştiği takdirde tarihte bir ilk olacak” diye konuştu.

Katalanlar da yapmak istemişti

La Liga’da bu yöndeki ilk girişim geçtiğimiz sezon meydana gelmiş, Girona ile Barcelona takımlarının Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda karşılaşma istekleri, İspanya Futbol Federasyonu ile FIFA’nın konuya soğuk bakmalarına takılmıştı.

Villarreal’den resmi açıklama

Villareal’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Amerika’da maç yapma organizasyonunun La Liga’nın global hedefleriyle uyumluluk gösterdiğine dikkat çekildi. Bu yönde bir etkinliğin, La Liga’nın marka değerini büyütmekle birlikte, maçın oynanacağı yerdeki La Liga seven futbolculara ulaşmak anlamında da önemli bir etkiye sahip olacağına vurgu yapıldı. İki takımın futbolcu ve teknik heyetlerinin bu yönde bir girişim için istekli oldukları aktarıldı.