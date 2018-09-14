La Liga’ya FIFA freni

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

İspanya birinci futbol ligi La Liga, müsabakalarının bir kısmını ülke dışında oynamak için harekete geçti. ABD’de maç yapmak üzere organizatörlerle anlaşılırken, ocak ayında oynanacak Girona-Barcelona maçının Miami’deki Hard Rock Stadı’nda oynanması kararlaştırıldı.

Ancak FIFA’nın ve İspanya devletinin buna karşı olduğu ortaya çıktı. Her ikisi de Katalan takımı olan Girona ve Barcelona’nın yapacakları karşılaşmanın, Katalanların bağımsızlık hareketinin pazarlama unsuruna dönüşeceği yönünde endişeler bulunduğu belirtildi. İspanya Futbol Federasyonu’nun da aynı gerekçeden dolayı bu buluşmanın karşısında durduğu ifade edildi.

FIFA’nın konuyla ilgili bir başka çekincesinin de, maddi beklentinin, futbolun önüne geçeceği yönündeki endişe olduğu aktarıldı.