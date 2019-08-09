Ä°spanya'da ticari mahkeme, 1. ve 2. Lig futbol maÃ§larÄ±nÄ±n cuma, cumartesi ve pazar gÃ¼nleri oynanabileceÄŸini ancak pazartesi gÃ¼nÃ¼ maÃ§larÄ±n yapÄ±lamayacaÄŸÄ±na karar verdi.

Ä°spanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin baÄŸlÄ± olduÄŸu La Liga kurumu ile Ä°spanya Futbol Federasyonunu (RFEF) karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren maÃ§ gÃ¼nleri tartÄ±ÅŸmasÄ±nda mahkemeden karar Ã§Ä±ktÄ±.

RFEF'nin bÃ¼nyesindeki maÃ§ kurulu hakiminin "cuma ve pazartesi gÃ¼nleri maÃ§ oynanamaz" kararÄ±na La Liga'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ± deÄŸerlendiren Madrid 2 numaralÄ± ticari mahkemesi, maÃ§larÄ±n pazartesi deÄŸil ama cuma gÃ¼nleri oynanabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Mahkeme hakimi Andres Sanchez Magro, maÃ§larÄ±n cuma gÃ¼nÃ¼ oynanabilmesi iÃ§in La Liga'nÄ±n 15 milyon avroluk depozito yatÄ±rmasÄ±nÄ± da ÅŸart koydu.

RFEF'in kararÄ±nÄ± geÃ§ici olarak durdurma kararÄ± alan mahkeme hakimi, maÃ§ saatleri konusunda RFEF ve La Liga arasÄ±nda "koordinasyon ve anlaÅŸmaya ihtiyaÃ§ olduÄŸuna" kanaat getirdi.

Ã–te yandan RFEF BaÅŸkanÄ± Luis Rubiales, mahkeme kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Twitter hesabÄ±ndan attÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Ã‡ok mutluyum. TaraftarlarÄ±n arzusu yerine getirildi. Pazartesi maÃ§ yok. Cuma gÃ¼nÃ¼ ise 15 milyon euro Ã¶denirse var. Herkese teÅŸekkÃ¼rler." ifadelerini kullandÄ±.

La Liga BaÅŸkanÄ± Javier Tebas ise mahkeme kararÄ±nÄ± "gerÃ§eklerin gÃ¶z ardÄ± edilmesi ve Ä°spanyol futbolunun esir alÄ±nmasÄ±" olarak deÄŸerlendirdi.

La Liga ayrÄ±ca yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaparak, mahkeme kararÄ± iÃ§in "Ã§eliÅŸkiler doÄŸuruyor ve iÅŸin Ã¶zÃ¼nden uzaklaÅŸÄ±p talep edilmeyen ÅŸeylere Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§eriyor" eleÅŸtirisinde bulundu.

La Liga, maÃ§ canlÄ± yayÄ±n haklarÄ±yla ilgili imzaladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸmelerden dolayÄ± lig maÃ§larÄ±nÄ±n cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi gÃ¼nleri oynanmasÄ±nda Ä±srar ediyor.

Mahkeme kararÄ±ndan sonra La Liga'da 2019-2020 sezonunun 16 AÄŸustos'ta Athletic Bilbao-Barcelona maÃ§Ä± ile baÅŸlamasÄ± kesinleÅŸirken, daha Ã¶nceden 19 AÄŸustos Pazartesi gÃ¼nÃ¼ olarak aÃ§Ä±klanan Mallorca-Eibar ve Real Betis-Valladolid maÃ§larÄ±nÄ±n tarihlerinin deÄŸiÅŸtirilmesi bekleniyor.

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