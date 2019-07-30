Ä°spanya'da 1. ve 2. futbol ligi kulÃ¼plerinin baÄŸlÄ± olduÄŸu La Liga kurumu, son 6 yÄ±lda uyguladÄ±ÄŸÄ± ekonomik denetimlerle ve yeni pazarlama yÃ¶ntemleriyle yÃ¼ksek borÃ§larÄ± olan ve zarar eden Ä°spanyol kulÃ¼plerinin saÄŸlÄ±klÄ± bir bÃ¼tÃ§eye ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.Â

La Liga'nÄ±n "Ekonomik Kontrol" adÄ±yla kurduÄŸu mali denetleme sistemi ve kulÃ¼plerin transfer dÃ¶nemlerinde aldÄ±klarÄ± ve sattÄ±klarÄ± futbolcularÄ± dijital ortamda gÃ¶steren "La Liga Manager" adlÄ± uygulamasÄ±, La Liga'nÄ±n Madrid'deki merkezinde basÄ±na tanÄ±tÄ±ldÄ±.Â

La Liga kurumu, 2011-2012 sezonunda toplamda 135 milyon avro zarar eden ve yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± iflasÄ±n eÅŸiÄŸinde olan Ä°spanyol kulÃ¼plerinin, 2017-2018 sezonunda 251 milyon avro kar elde ettiklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°spanyol kulÃ¼plerinin 2017-2018 sezonu verilerine gÃ¶re futbolcu maaÅŸlarÄ±na toplamda 2 milyar 228 milyon avro harcadÄ±klarÄ± belirtilirken, bunun, kulÃ¼plerinin toplam gelirlerinin yÃ¼zde 49,7'sine denk geldiÄŸi kaydedildi.

"La Liga kulÃ¼pleri arasÄ±nda mevcut durumda ekonomik aÃ§Ä±dan kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgide bulunan yok." diyen La Liga yetkilileri, kulÃ¼plerin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir finansmana sahip olduklarÄ±nÄ± ve hepsinin ekonomik kontrol ÅŸemsiyesi altÄ±nda bulunduÄŸunu vurguladÄ±.Â

La Liga'nÄ±n "Ekonomik Kontrol" sistemi hakkÄ±nda bilgi veren La Liga Kurumsal Genel DirektÃ¶rÃ¼ Javier Gomez, UEFA'nÄ±n kulÃ¼pler iÃ§in ÅŸart koyduÄŸu Finansal Fair Play gibi ekonomik denetim kurallarÄ±na ek olarak La Liga'nÄ±n da kendi iÃ§inde bazÄ± kontrol mekanizmalarÄ± geliÅŸtirdiÄŸini anlattÄ±.Â

Ekonomik Kontrol Kurulu'nda baÄŸÄ±msÄ±z kiÅŸilerden oluÅŸan 3 ekonomist ve 2 avukat olduÄŸunu aktaran Gomez, 30 Nisan tarihinden itibaren La Liga'daki tÃ¼m kulÃ¼plerin bÃ¼tÃ§elerini, gelir ve giderlerini, yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±, finansmanlarÄ±nÄ± ve mali bilgilerini La Liga kurumu ile paylaÅŸmak zorunda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Verilen bilgilerde, ekonomik kontrol kurallarÄ±na uymayan kulÃ¼plere, 600 avrodan 300 bin avroya kadar para cezasÄ± ile La Liga'dan gelen ekonomik gelirlerden men, futbolcularÄ±nÄ±n La Liga'dan kaydÄ±nÄ±n silinmesi veya bir alt lige dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi cezalarÄ±nÄ±n verilebileceÄŸi bildirildi.Â

DiÄŸer yandan gelirlerini Ã§ok bÃ¼yÃ¼k oranda artÄ±ran La Liga kulÃ¼plerinin, 2012-2013 sezonunda 2 milyar 469 milyon 400 bin olan tÃ¼m gelirlerinin toplamÄ±nÄ±n 2017-2018 sezonunda yÃ¼zde 81 artÄ±rarak 4 milyar 478 milyon 600 bin avroya (bunun yaklaÅŸÄ±k 1 milyar 800 milyon avrosu Real Madrid ve Barcelona'ya ait) kadar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â

AyrÄ±ca 2017-2018 sezonunda kulÃ¼plerin elde ettiÄŸi gelirin bir Ã¶nceki sezona gÃ¶re yÃ¼zde 20,6 daha fazla olduÄŸu ifade edildi.Â

Bu arada "La Liga Manager" adlÄ± uygulama ile kulÃ¼plerin transfer dÃ¶nemlerinde aldÄ±klarÄ± ve sattÄ±klarÄ± futbolcularÄ± dijital ortama aktardÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden La Liga yetkilileri, bu uygulamayÄ± tÃ¼m dÃ¼nyaya pazarlamak iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Â La Liga'nÄ±n bu uygulama ile tÃ¼m belgeleri eksiksiz dijital ortama yÃ¼klenmiÅŸ olmasÄ± halinde, bir futbolcunun transferine 3 ila 10 dakika iÃ§inde onay verebilir duruma geldiÄŸi ifade edildi.Â

La Liga kurumu ayrÄ±ca, maÃ§ canlÄ± yayÄ±n haklarÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± kullanÄ±mÄ±, sporda ÅŸiddetle mÃ¼cadele ve ÅŸikeye karÅŸÄ± Ã¶nlemlerini artÄ±rarak La Liga'nÄ±n ulusal ve uluslararasÄ± imajÄ±nÄ± korumaya Ã¶zen gÃ¶sterdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.