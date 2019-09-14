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14.09.2019 - 10:26 | | Skorer Dış Haberler

Lacazette 1 ay yok

Arsenal'de ayak bileğinden sakatlık geçiren Alexandre Lacazette'in 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Premier Lig takımlarından Arsenal'da Lacazette şoku yaşanıyor. Daha önce ayak bileğinden sakatlık geçirmesine rağmen forma giymeye devam eden Fransız golcünün yine aynı bölgeden sakatlık geçirdiği öğrenildi.

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery de yaptığı açıklamada, "Lacazette'nin ayak bileğinde bir problemi var. Dinlenmesi gerekiyor. Daha önce de bu bölgeden sakatlık geçirmişti. Önümüzdeki ay bizimle olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon 44 maçta 19 gol kaydeden golcü futbolcu bu sezona da 2 gollü bir giriş yapmıştı.

Lacazette 1 ay yok

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