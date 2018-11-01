LaLiga'nın gözü üstümüzde

ONUR DİNÇER - ÖZEL HABER

İspanya liginin dünyaya yayılma çalışmalarını hızlandırdığını söyleyen Evers, “Türkiye’ye çok önem veriyoruz. LaLiga kaliteli futbolculara ihtiyaç duyuyor. Her ülke, Türkiye gibi yetenekli oyunculara sahip değil. Çalışmalarımızı Türkiye’ye de taşıyacağız” dedi.

LaLiga global iletişim direktörü Joris Evers, Milliyet’in sorularını yanıtladı. Barcelona’da kendisiyle görüştüğümüz Hollandalı yönetici, önümüzdeki dönemin İspanya futbol ligi için tüm dünyaya yayılma dönemi olduğunu söyleyerek bu doğrultudaki çalışmalarını anlattı.

Joris Evers “LaLiga’nın global vizyonu uyarınca, farklı ülkelerde yerel unsurlarla ilişki kuruyor, bu ülkelerdeki ligler ve federasyonlarla işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye çok önem verdiğimiz yerlerden bir tanesi. LaLiga rekabetin üst düzey olduğu, kaliteli futbolculara ihtiyaç duyan bir lig.

Her ülke, Türkiye gibi yetenekli oyunculara sahip değil. Diğer yerlerde yaptığımız şeyleri şimdi Türkiye’ye de taşıyacağız. Bu çabalarımız sadece ligimiz adına bu bölgelerde iyi bir etki yaratmayı hedeflemiyor, aynı zamanda global standartları yükseltmek, global ölçekte daha iyi bir ürün ortaya koymamızı sağlayacak” dedi.

Belçika, Arjantin, Malezya gibi liglerle birlikte çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu çalışmaların hedefinin bu ligleri daha iyi bir hale getirmek ve futbol kalitesini artırmak olduğunu belirten Evers şöyle devam etti: “Türkiye ile de bu çalışmaları yapmak bizim için büyük bir mutluluk olacak. Çünkü ne kadar çok fazla ülkeye yayılırsa bu, LaLiga için o kadar iyi olacak.

Bizim ligimiz aslolarak bir Tv ürünü, çünkü dünyanın her yerinde insanlar bunu televizyondan izliyorlar. İlk sırada onlar için kendi ülkelerinin ligleri, ikinci sırada İspanya’nın ligi gelmeli. Türkiye’de de, diğer ülkeler gibi, kendi liginin ardından futbolseverler için LaLiga ikinci popüler lig olsun istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz.”

‘İnsanlar değişime hep direnmiştir’

LaLiga maçlarını yurt dışına yayma çalışmaları bulunduğunu, Barcelona-Girona karşılaşmasının ABD’nin Miami kentinde oynanmasının bunun düşünülen ilk ayağı olduğunu belirten Evers, bu konudaki son gelişmeleri de bizimle paylaştı. Hollandalı futbol yöneticisi “FIFA geçtiğimiz günlerde CONCACAF, ABD Futbol Federasyonu ve İspanya Futbol Federasyonları’ndan bu konuda görüş istedi, düşüncelerinin ne olduğunu sordu. NBA, NFL gibi liglerin maçları Amerika dışında oynanıyor. Ancak bu futbolda yapılmayan bir şey. Her ülkenin maçlarını kendi topraklarında yapması gerektiği söyleniyor. Tabii insanlar her zaman değişime direnmiş, değişim hep sancılı olmuştur. Biz yapmaya çalıştığımız şeyin doğru bir şey olduğuna, sporun global büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi. “Ne kadar Türk, o kadar iyi”

LaLiga yöneticisi Evers “Emre Mor, Enes Ünal gibi Türk futbolcuların ligimizde oynuyor olmaları çok önemli. Türk futbolcuların burada olmalarının bizim Türkiye ile olan ilişkilerimize kesinlikle etkisi olacaktır. Türkiye’de ne kadar futbolseverin La Liga maçlarını izleyeceklerini belirlemesi açısından önemli bir etken bu. Ne kadar çok Türk futbolcu burada oynarsa, Türk futbolseverler o oyuncuların takımlarını ve dolayısıyla LaLiga’yı daha çok takip edeceklerdir. Türk şirketlerinin İspanyol ekiplerine sponsor olmasından da bu noktada bahsetmeliyim. Barcelona’nın ana sponsorlarından birinin Beko olması bu noktada önemli” diye konuştu. Premier Lig’e yaklaşıyor

LaLiga yetkilileri, ligle ilgili son istatistiki bilgileri Milliyet ile paylaştı. Dünyanın en gözde futbol ortamlarından olan İspanya’nın en üst seviye ligi son dönemde gerçekleştirdiği büyük çıkış ile dikkat çekiyor. Premier Lig’in ardından bir çok göstergede ikinci olduğu görülen LaLiga’nın İngiltere’nin ligiyle arayı, her geçen gün kapatması da dikkat çekiyor. LaLiga maçlarını geçtiğimiz sezon statlarda 14 milyondan fazla insan takip etti. TV gelirleri son dönemde büyük bir artış gösterdi ve 2018-19 sezonu itibariyle 1 milyar 700 bin euroyu buldu. LaLiga’nın İspanya ekonomisi içindeki toplam payı her geçen gün artıyor. Ülke ekonomisinin yüzde 2’ye yakını burda dönüyor. Ligin ekonomik verilerinin ülke içi finansal faaliyetler kadar, uluslararası alandan da kaynaklanması, yöneticilerin neden İspanya kadar yurtdışına da önem verdiklerini gözler önüne seriyor.

İspanya ekonomisi içindeki payı her geçen gün yükselen LaLiga, 2018-19 itibariyle toplam işgücünün 1,43’ünü, yurtiçi gayri safi hasılanınsa 1,07’sini oluşturdu.

La Liga’nın seyirci rakamları, yayıncılık imkanlarının gelişmesiyle yükseldi. 2014-15 sezonunda dünya çapında 1 milyar 200 milyon futbolsever ligi izlerken, bu rakam 2017-18’de 3 milyara çıktı.





Avrupa’nın dört büyük ligindeki net ciro rakamlarına göre LaLiga’nın geçtiğimiz yıl Bundesliga’yı geride bıraktığı, Premier Lig’e yaklaşmakta olduğu görülüyor.





Televizyon yayın haklarında La Liga ile Premier Lig arasındaki makas daralıyor. Önümüzdeki üç sezonda 600 milyon eurodan daha fazla azalması bekleniyor.

