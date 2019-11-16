Larin pişmanlığı

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’a büyük umutlarla transfer edilen fakat bir türlü bekleneni veremediği için Hollanda’ya kiralanan Carl Larin, siyah-beyazlıları pişman etti. Oynadığı futbolla göz dolduran iyi oynamasına sevinen Beşiktaş Yönetimi, ucuza gidecek olmasına ise üzülüyor.



Hollanda’nın Zulta Waregem takımına kiralık olarak giden Kanadalı oyuncunun satış opsiyonunun 2.5 milyon euro olması, yönetimin, “Bonservisi çok daha fazla tutulmalıydı” diye hayıflanmasına neden oldu. İstanbul’da iken, bazı takım arkadaşları yüzünden gece hayatına kapılan ve bu nedenle sahalarda kendini gösteremeyen Larin’in, Hollanda’da kendini sadece futbola verdiği gözlemlendi.



Opsiyon hakkının Zulta Waregem kulübünde olması nedeniyle bu futbolcuyu geri alması çok zor olan Beşiktaş Yönetimi, Larin’in sezon sonunda gitmesi halinde, buradan gelecek 2.5 milyon euroyu, yaz transfer döneminde kullanacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın “Keşke kiralanmasaydı” dediği Larin için, Hollanda ekibinin satış opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.



Öte yandan devre arası transfer döneminde forvet transferleri için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş Yönetimi, bonservisli oyuncu yerine kiralama seçeneği bulunan isimler üzerinde duracak.