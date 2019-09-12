Galatasaray Doğa Sigorta'dan iki transfer birden!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Doğa Sigorta, kadrosuna çifte takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'de daha önce Pınar Karşıyaka ve Sakarya BB formalarını da giyen Lazeric Jones ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Lazeric Jones, Galatasaray Doğa Sigorta'nın dış transferde kadrosuna kattığı 3'üncü isim oldu. Sarı-kırmızılı ekip daha önce Yiğit Arslan ve Greg Whittington'ı transfer etmişti.

Geçtiğimiz sezon Fransa ligi ekiplerinden Monaco'da forma giyen Jones, 27 maçta forma giyerken 8.0 sayı, 1.8 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak Marko Arapovic’in yokluğunda Birleşik Amerikalı oyuncu Ben Moore ile anlaşmaya vardı. 2.03 metre boyundaki oyuncu forvet/pivot pozisyonlarında forma giyiyor.

13 Mayıs 1995’te dünyaya gelen Ben Moore, kolej kariyerini SMU’da tamamladı. 2017-2018 sezonunda ilk profesyonel kontratını NBA takımlarından Indiana Pacers ile imzaladı. Pacers’ın G-League takımı olan Fort Wayne Mad Ants ile birlikte 43 maça çıktı ve 11.7 sayı, 6.4 ribaund, 1.9 asist ve 1 top çalma istatistikleri yakaladı. 2018-19 sezonunu San Antonio Spurs’ün G-League ekibi olan Austin Spurs ile geçirdi. Çıktığı 43 maçta 12.2 sayı, 8.9 ribaund, 2 asist ve 1.3 top çalma istatistikleri yakaladı.

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