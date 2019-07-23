Lazio ısrarla Yusuf’u istiyor

Haberde, Fransız ekibi Lille ile milli yıldız için yarış halinde olduğu belirtilen Mavi- Beyazlılar’ın 17 milyon Euro artı bir sonraki satıştan pay teklifi ile Fırtına’nın kapısını çaldığı öne sürüldü.

Öte yandan Lazio’ya yakın kaynaklar da Yusuf’un transfer edilmesi için Sırp orta saha oyuncusu Milinkovic Savic’in satılmasının beklenmeyeceğini duyurdu.