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HaberlerTrabzonsporLazio ısrarla Yusuf’u istiyor
23.07.2019 - 08:37

Lazio ısrarla Yusuf’u istiyor

İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Tuttosport, Lazio’nun Yusuf için teklif yükselttiğini iddia etti.

Haberde, Fransız ekibi Lille ile milli yıldız için yarış halinde olduğu belirtilen Mavi- Beyazlılar’ın 17 milyon Euro artı bir sonraki satıştan pay teklifi ile Fırtına’nın kapısını çaldığı öne sürüldü.

Öte yandan Lazio’ya yakın kaynaklar da Yusuf’un transfer edilmesi için Sırp orta saha oyuncusu Milinkovic Savic’in satılmasının beklenmeyeceğini duyurdu.

 

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