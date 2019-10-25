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HaberlerUefa Avrupa LigiLazio taraftarı yine ırkçılık ile gündemde!
25.10.2019 - 13:34 |

Lazio taraftarı yine ırkçılık ile gündemde!

Celtic deplasmanına giden Lazio taraftarları yine ırkçı hareketleriyle gündeme geldi. İtalyan taraftarlarının ırkçı selamları fotoğraflarla tespit edildi.

Lazio taraftarı yine ırkçılık ile gündemde!

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

UEFA Avrupa Ligi’nde Celtic deplasmanına giden Lazio taraftarları yine ırkçılık görüntüleriyle gündeme geldi. BBC’de yer alan haberde, İskoçya’da kendilerine yer alan tribünde görüntülenen İtalyan taraftarların, ırkçı işaretler, selamlar ve hareketler yaptığı gösterildi.

Celtic Park’taki mücadelede Celtic maçı 2-1 kazanırken, Lazio taraftarları maçın başından sonuna kadar çıkardıkları olaylarla gündeme taşındı. Sürekli polis çemberinde olan Lazio taraftarları, saha içinde ve saha dışında sürekli sorun çıkardı.

Dev mücadelede gözler onun üstünde olacak!
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