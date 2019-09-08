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08.09.2019 - 18:23| AA

Leclerc'ten üst üste 2. zafer

Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ± Ä°talya ayaÄŸÄ±nÄ± Ferrari'nin Monakolu genÃ§ pilotu Charles Leclerc kazandÄ±.Â

Leclerc'ten üst üste 2. zafer

Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n 14. ayaÄŸÄ± Ä°talya Grand Prix'sini, Ferrari'nin Monakolu genÃ§ pilotu Charles Leclerc kazandÄ±.Â 

Formula 1'de sezonun 14. mÃ¼cadelesi, Ä°talya'nÄ±n Monza kentiyle aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur Ã¼zerinden yapÄ±ldÄ±.Â 

Ferrari sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Charles Leclerc, "pole" pozisyonundan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸta bitiÅŸ Ã§izgisine rakiplerinin Ã¶nÃ¼nde ulaÅŸarak Ã¼st Ã¼ste ikinci zaferini yaÅŸadÄ±. Ferrari'yi 2010'dan sonra Ä°talya'daki ilk zaferine taÅŸÄ±yan 21 yaÅŸÄ±ndaki Leclerc, kariyerinin de ikinci yarÄ±ÅŸ galibiyetini elde etmiÅŸ oldu.Â 

YarÄ±ÅŸta Mercedes pilotlarÄ± Fin Valtteri Bottas 0.8 saniye fark ile ikinci, BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± Lewis Hamilton ise liderin 35.1 saniye gerisinde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rayÄ± aldÄ±.

Sezonun 15. yarÄ±ÅŸÄ± Singapur Grand Prix'si, 22 EylÃ¼l'de yapÄ±lacak. YarÄ±ÅŸta puan alan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ile pilotlar ve takÄ±mlar klasmanÄ± ÅŸÃ¶yle:

Ä°lk 10:

1. Charles Leclerc (Ferrari)Â 

2. Valtteri Bottas (Mercedes)Â 

3. Lewis Hamilton (Mercedes)Â 

4. Daniel Ricciardo (Renault)Â 

5. Nico Hulkeberg (Renault)Â 

6. Alexander Albon (Red Bull-Honda)Â 

7. Sergio Perez (Racing Point)Â 

8. Max Verstappen (Red Bull-Honda)Â 

9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)Â 

10. Lando Norris (McLaren-Renault)

- Pilotlar klasmanÄ±

1. Lewis Hamilton (BÃ¼yÃ¼k Britanya): 284 puanÂ 

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 221Â 

3. Max Verstappen (Hollanda): 185Â 

4. Charles Leclerc (Monaco): 182Â 

5. Sebastian Vettel (Almanya): 169

TakÄ±mlar klasmanÄ±Â 

1. Mercedes: 505 puanÂ 

2. Ferrari: 351Â 

3. Red Bull: 266Â 

4. McLaren: 83Â 

5. Renault: 65

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