Leclerc'ten üst üste 2. zafer
Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ± Ä°talya ayaÄŸÄ±nÄ± Ferrari'nin Monakolu genÃ§ pilotu Charles Leclerc kazandÄ±.Â
Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n 14. ayaÄŸÄ± Ä°talya Grand Prix'sini, Ferrari'nin Monakolu genÃ§ pilotu Charles Leclerc kazandÄ±.Â
Formula 1'de sezonun 14. mÃ¼cadelesi, Ä°talya'nÄ±n Monza kentiyle aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur Ã¼zerinden yapÄ±ldÄ±.Â
Ferrari sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Charles Leclerc, "pole" pozisyonundan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸta bitiÅŸ Ã§izgisine rakiplerinin Ã¶nÃ¼nde ulaÅŸarak Ã¼st Ã¼ste ikinci zaferini yaÅŸadÄ±. Ferrari'yi 2010'dan sonra Ä°talya'daki ilk zaferine taÅŸÄ±yan 21 yaÅŸÄ±ndaki Leclerc, kariyerinin de ikinci yarÄ±ÅŸ galibiyetini elde etmiÅŸ oldu.Â
YarÄ±ÅŸta Mercedes pilotlarÄ± Fin Valtteri Bottas 0.8 saniye fark ile ikinci, BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± Lewis Hamilton ise liderin 35.1 saniye gerisinde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rayÄ± aldÄ±.
Sezonun 15. yarÄ±ÅŸÄ± Singapur Grand Prix'si, 22 EylÃ¼l'de yapÄ±lacak. YarÄ±ÅŸta puan alan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ile pilotlar ve takÄ±mlar klasmanÄ± ÅŸÃ¶yle:
Ä°lk 10:
1. Charles Leclerc (Ferrari)Â
2. Valtteri Bottas (Mercedes)Â
3. Lewis Hamilton (Mercedes)Â
4. Daniel Ricciardo (Renault)Â
5. Nico Hulkeberg (Renault)Â
6. Alexander Albon (Red Bull-Honda)Â
7. Sergio Perez (Racing Point)Â
8. Max Verstappen (Red Bull-Honda)Â
9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)Â
10. Lando Norris (McLaren-Renault)
- Pilotlar klasmanÄ±
1. Lewis Hamilton (BÃ¼yÃ¼k Britanya): 284 puanÂ
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 221Â
3. Max Verstappen (Hollanda): 185Â
4. Charles Leclerc (Monaco): 182Â
5. Sebastian Vettel (Almanya): 169
TakÄ±mlar klasmanÄ±Â
1. Mercedes: 505 puanÂ
2. Ferrari: 351Â
3. Red Bull: 266Â
4. McLaren: 83Â
5. Renault: 65
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