Leganes - Barcelona: 1-2

İspanya La Liga'nın 13. hafta mücadelesinde dünya devi Barcelona, ligin son sırasında bulunan Leganes'e konuk oldu.

Mücadelenin henüz 12. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin attığı golle Leganes 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmazken 53. dakikada Messi'nin asistinde Suarez skoru eşitledi. 80. dakikada Vidal'le bir gol daha bulan Barcelona sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Barcelona'da bu sezon 5. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Sergio Busquets gelecek hafta deplasmandaki Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek.

Bu sonuçla lider Barcelona puanını 28'e yükseltirken son sıradaki Leganes 6 puanda kaldı.