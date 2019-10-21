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21.10.2019 - 22:45 | | İSTANBUL (AA)

Leganes'te Pellegrino dönemi sona erdi

Leganes'te Arjantinli teknik adamın görevine son verildi.

Leganes'te Pellegrino dönemi sona erdi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Leganes'te Arjantinli teknik direktör Mauricio Pellegrino'nun görevine son verildi.

Leganes Kulübü, 48 yaşındaki teknik adam Pellegrino ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Daha önce İspanya'da Valencia, Alaves, İngiltere'de Southampton'da görev yapan Pellegrino, geçen sezon Leganes'in başına getirilmiş ve takımı La Liga'da tutmayı başarmıştı.

La Liga'da 9 haftada 2 puan toplayan Leganes, son sırada bulunuyor.

 

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