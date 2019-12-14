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14.12.2019 - 21:00 | | İSTANBUL, (DHA) -

Leicester 8 maç sonra puan kaybetti (Leicester City – Norwich City: 1-1)

İngiltere Premier Lig’in 17’nci haftasında mili futbolcu Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City sahasında konuk ettiği Norwich City ile 1-1 berabere kaldı.

Leicester 8 maç sonra puan kaybetti (Leicester City – Norwich City: 1-1)

Bu sonuçla mavi-beyazlıların ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. King Power Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada gol perdesini Norwich City açtı.

26’ncı dakikada sahneye çıkan Pukki takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gole Leicester City 38’inci dakikada Jamie Vardy karşılık verdi. Müsabakada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

Bu sonuçla 8 maç aradan sonra puan kaybeden Leicester City, lider Liverpool’un 10 puan gerisine düştü.

Öte yandan Leicester City’de milli futbolcu Çağlar Söyüncü mücadeleye ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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