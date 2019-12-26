Leicester City - Liverpool: 0-4

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool evinde Leicester City'i konuk etti. Lider Liverpool deplasmanda adeta gövde gösterisi yaptı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı. Liverpool çıktığı 18 maçta 17 galibiyet alıp, hiç yenilgi yüzü görmedi.

Maçta golleri 31. ve 74. dakikalarda Roberto Firmino, 71. dakikada penaltıdan J. Milner ve 78. dakikada T. Alexander-Arnold kaydetti. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakikada sahada kaldı

Liverpool puanını 52'ye çıkardı ve 13 puan farkla zirvede yer aldı. 2. sıradaki Leicester City ise 39 puanla 2. sırada kaldı.

İŞTE PREMİER LİG'DE PUAN DURUMU

İLK 11'LER

Leicester City: Schmeichel, Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell, Ndidi, Praet, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keïta, Salah, Mane, Firmino