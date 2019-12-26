26.12.2019 - 23:00 |
Leicester City-Liverpool (CANLI)
İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool evinde Leicester City'i konuk ediyor. En yakın takipçisi Leicester ile puan farkı 10 olan Liverpool galibiyet alarak zirvedeki yerini iyice perçinlemek istiyor. Karşılaşma saat 23.00'da başladı. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı
İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool evinde Leicester City'i konuk ediyor. Liverpool çıktığı 17 maçta 16 galibiyet alıp, hiç yenilgi yüzü görmedi ve Premier Lig’in liderlik koltuğunda oturuyor. Leicester City ise 18 maçta aldığı 12 galibiyet, 3 beraberlik ile ikinci sırada yer alıyor. Leicester City'nin sahasındaki karşılaşma saat 23.00'da başladı
İLK 11'LER
Leicester City: Schmeichel, Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell, Ndidi, Praet, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keïta, Salah, Mane, Firmino