Leicester City-Liverpool (CANLI)

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool evinde Leicester City'i konuk ediyor. Liverpool çıktığı 17 maçta 16 galibiyet alıp, hiç yenilgi yüzü görmedi ve Premier Lig’in liderlik koltuğunda oturuyor. Leicester City ise 18 maçta aldığı 12 galibiyet, 3 beraberlik ile ikinci sırada yer alıyor. Leicester City'nin sahasındaki karşılaşma saat 23.00'da başladı

İLK 11'LER

Leicester City: Schmeichel, Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell, Ndidi, Praet, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keïta, Salah, Mane, Firmino