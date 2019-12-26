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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Leicester City-Liverpool (CANLI)
26.12.2019 - 23:00 |

Leicester City-Liverpool (CANLI)

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool evinde Leicester City'i konuk ediyor. En yakın takipçisi Leicester ile puan farkı 10 olan Liverpool galibiyet alarak zirvedeki yerini iyice perçinlemek istiyor. Karşılaşma saat 23.00'da başladı. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı

Leicester City-Liverpool (CANLI)

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool evinde Leicester City'i konuk ediyor. Liverpool çıktığı 17 maçta 16 galibiyet alıp, hiç yenilgi yüzü görmedi ve Premier Lig’in liderlik koltuğunda oturuyor. Leicester City ise 18 maçta aldığı 12 galibiyet, 3 beraberlik ile ikinci sırada yer alıyor. Leicester City'nin sahasındaki karşılaşma saat 23.00'da başladı

Leicester City-Liverpool (CANLI)

İLK 11'LER

Leicester City: Schmeichel, Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell, Ndidi, Praet, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keïta, Salah, Mane, Firmino

Leicester City-Liverpool (CANLI)

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