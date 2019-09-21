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21.09.2019 - 14:42 |

Leicester City - Tottenham (CANLI)

Premier Lig'in ilk 5 hafta mücadelesinde Leicester City, güçlü rakibi Tottenham'ı konuk ediyor.

Leicester City - Tottenham (CANLI)

Premier Lig'in ilk 5 hafta mücadelesinde milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Tottenham'ı ağırlıyor. 

14:30'da başlayan mücadeleyi canlı olarak aktarıyoruz;

Leicester City - Tottenham (CANLI)

İLK 11'LER

Leicester: Schmeichel; Ricardo Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell; Ndidi, Tielemans; Pérez, Maddison, Barnes; Vardy.

Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Ndombèlé, Winks; Lamela, Kane, Son.

Leicester City - Tottenham (CANLI)

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