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25.01.2020 - 23:26 | | AA

Leicester City ve Chelsea, Federasyon KupasÄ±'nda 5. tura çÄ±ktÄ±

Ä°ngiltere Federasyon KupasÄ±'nda Leicester City ve Chelsea, rakiplerini eleyerek 5. tura yÃ¼kseldi.Â

Leicester City ve Chelsea, Federasyon KupasÄ±'nda 5. tura çÄ±ktÄ±

Ä°ngiltere Federasyon KupasÄ±'nda Leicester City ve Chelsea, rakiplerini eleyerek 5. tura yÃ¼kseldi.Â 

Milli futbolcu Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼'nÃ¼n formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Leicester City, kupanÄ±n 4. turunda deplasmanda Championship ekibi Brentford'u 1-0 yendi.

Leicester City'ye turu getiren golÃ¼, 4. dakikada Kelechi Iheanacho attÄ±. Chelsea ise konuk olduÄŸu Championship ekibi Hull City'yi 2-1 maÄŸlup etti.

Londra ekibinin gollerini 6. dakikada Michy Batshuayi ve 64. dakikada Fikayo Tomori atarken, ev sahibi takÄ±mÄ±n tek sayÄ±sÄ±nÄ± 78. dakikada Kamil Grosicki kaydetti.Â 

GÃ¼nÃ¼n Ã¶ne Ã§Ä±kan diÄŸer karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ise Southampton, evinde Tottenham ile 1-1 berabere kaldÄ±. Tur atlayacak takÄ±m, Tottenham'Ä±n sahasÄ±nda yapÄ±lacak maÃ§Ä±n ardÄ±ndan belli olacak.

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Leicester City ve Chelsea, Federasyon KupasÄ±nda 5. tura Ã§Ä±ktÄ±

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