Leicester, Rodgers ile 5.5 yıllık sözleşme imzaladı

Premier Lig'de çok iyi bir sezon geçiren ve 15 hafta sonunda topladığı 35 puanla ikinci sırada yer alan Leicester City'de bu tablonun en büyük mimarlarından biri teknik direktör Brendan Rodgers...

Yönetim de takımın bu performansına kayıtsız kalmadı ve teknik direktör Rodgers'ın sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada 46 yaşındaki teknik adamla 5.5 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

2025 yılına kadar sözleşme imzalanan Rodgers'ın takımdaki en büyük gözdelerinden biri de milli futbolcu Çağlar Söyüncü.

Çağlar, Rodgers tarafından ligdeki bütün maçlarda 11'de görevlendirildi.