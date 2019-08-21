Leicester’ın yeni kahramanı

İngiltere Premier Lig’de Çağlar Söyüncü fırtınası esiyor. Milli futbolcu, ligdeki ilk iki maçta ilk 11’de yer alıp performansıyla göz doldurdu. Wolverhampton ve Chelsea maçlarında 90 dakika sahada kalan Çağlar, takımının sadece 1 gol yemesinde büyük pay sahibi oldu.

Leicester City tribünlerinin yeni favorisi olan genç stoper, alkışları topluyor. Çağlar, takım içerisinde de herkesin hem en beğendiği hem de en çekindiği isim oluyor. Acıya ve sertliğe karşı inanılmaz bir direnci olduğu kaydedilen 23 yaşındaki futbolcu, arkadaşlarının da dikkatini çekiyor.

Takım arkadaşlarından Ben Chilwell, Sky Sports’a yaptığı açıklamada, “Çağlar gerçekten çok agresif bir futbolcu. Bunu tesislerde ya da antrenman sahasında belli ediyor. Sizin elinizi sıkarken ya da buz havuzuna giderken ne kadar sert olduğu görülüyor” dedi.

Chelsea karşısında 90 dakikada 56 isabetli pasla sahanın en iyisi olan Çağlar Söyüncü, 3 hava topu kazanma, 6 ikili mücadele başarısı, 1 top engelleme ve 5 pas arası yaptı.