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HaberlerGalatasarayLemina: "Burada kendimle ilgili bir şey söyleyemem"
27.10.2019 - 21:03 | | Skorer

Lemina: "Burada kendimle ilgili bir şey söyleyemem"

Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da Mario Lemina açıklamalarda bulundu.

Lemina: "Burada kendimle ilgili bir şey söyleyemem"

Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da Mario Lemina açıklamalarda bulundu.

"Çok daha iyi bir performans göstermemiz gerekirdi"
"Çok fazla söylenecek bir şey yok. Üzgünüm. Buraya çok sayıda taraftarımız destek olmaya geldiler, onlar adına da üzgünüm. Çok daha iyi bir performans göstermemiz gerekirdi. Daha iyisini yapacağız."

"Burada kendimle ilgili bir şey söyleyemem"
"Burada kendimle ilgili bir şey söyleyemem. Bireysel değil takım adına bir şey söylememiz gerekiyor, daha fazla çalışıp daha fazla şey yapacağız."

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