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HaberlerGalatasarayLemina korkuttu!
13.09.2019 - 22:04 |

Lemina korkuttu!

Sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıkan Lemina, 25. dakikada sakatlık geçirdi. 30'da yerini Ömer'e bırakan 26 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından "Endişelenmeyin, sakatlık yok" paylaşımını yaptı.

Lemina korkuttu!

Galatasaray'ın Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Lemina ilk resmi maçına çıktı. 

Yıldız oyuncu, 25. dakikada kenara "Beni alın" işareti yaptı.

30. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakan Lemina 26 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından "Endişelenmeyin, sakatlık yok. Devam edin çocuklar. Yaşa Gala" paylaşımını yaptı.

Lemina korkuttu

 

 

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