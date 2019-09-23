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HaberlerGalatasarayLemina'dan dikkat çeken paylaşım!
23.09.2019 - 10:18 |

Lemina'dan dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray'ın yeni isimlerinden Lemina,BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımı dikkat çekti.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Yeni Malatya deplasmanında rakibiyle 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Maçın ardından yeni transferlerden Lemina, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Lemina, maçın ikinci yarısı başlarken Nagatomo'nun yerine oyuna dahil olmuştu. Performansıyla eleştirilen Lemina'nın "Go Home" tepkileri nedeniyle bu paylaşımı yaptığı öne sürüldü.

Leminadan dikkat çeken paylaşım

Sarı-kırmızılıların yeni isimlerinden Lemina, paylaşımında "Başımızı kaldırmalı, önümüze bakmalıyız" mesajı verdi."

Leminadan dikkat çeken paylaşım

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