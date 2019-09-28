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HaberlerGalatasarayLemina'dan penaltı çıkışı!
28.09.2019 - 22:41 | | Skorer

Lemina'dan penaltı çıkışı!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Lemina açıklamalarda bulundu.

Lemina'dan penaltı çıkışı!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Lemina açıklamalarda bulundu.

"Sakatlığım yok"
"Sakatlığım yok. Sadece bir kramp vardı. Zor bir maçtı. 0-0 beklediğimiz bir sonuç değildi. İki bir fırsat yakaladım. Şimdi önümüzde bakacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanacağız."

"Her şeyden biraz eksikti"
"Her şeyden biraz eksikti. İyi bir savunma yaptık ama ofansif anlamda iyi değildik. Biraz daha çalışacağız ve daha iyisini yapacağız."

"Penaltı olduğunu düşünüyorum"
"Mariano harika bir orta yaptı. Luiz Gustavo'nun bir teması olduğu için penaltı olduğunu düşünüyorum."

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