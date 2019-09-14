Lâ€™Equipe: Slimani kendine inanmaktan hiÃ§ vazgeÃ§medi

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FenerbahÃ§e ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra Monacoâ€™nun yolunu tutan Islam Slimani, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±larda beklenmedik bir baÅŸarÄ± gÃ¶sterdi. Afrika Uluslar KupasÄ±â€™nda yazÄ±n Cezayir Milli TakÄ±mÄ± ile ÅŸampiyonluk yaÅŸayan futbolcu, sarÄ±-lacivertli ekipteki dÃ¶neminin ardÄ±ndan yeni den yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti.

Ã–nce Afrika, sonra Avrupa

Milli takÄ±mda bu yÃ¼kseliÅŸin ilk ayaÄŸÄ±nÄ± yaÅŸayan tecrÃ¼beli forvet, Monacoâ€™da ise Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Galatasarayâ€™Ä±n yolunu tutan Radamel Falcaoâ€™nun yerini doldurmasÄ± iÃ§in transfer edilen 31 yaÅŸÄ±ndaki santrfor, ÅŸu ana kadarki performansÄ±yla KolombiyalÄ± ismi aratmadÄ±.

FransÄ±zlar tam sayfa Slimani okuduÂ Â

Nimes ve Strasbourg olmak Ã¼zere iki maÃ§ta sahaya Ã§Ä±kan Slimani, attÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ golle adÄ±ndan sÃ¶z ettirdi. Fransaâ€™nÄ±n Ã¼nlÃ¼ spor yayÄ±n organÄ± Lâ€™Equipe, Cezayirli futbolcu ile ilgili Ã¶zel bir habere imza attÄ±, tam sayfa ÅŸeklinde kendisini manÅŸete taÅŸÄ±dÄ±.

â€˜Kendine inanmaktan hiÃ§ vazgeÃ§mediâ€™

Gazetede manÅŸet olan ve â€˜Bir zamanlarâ€™ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±nlanan haber, gazetenin internet sitesindeyse â€˜SarsÄ±lmaz bir inanÃ§â€™ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla sunuldu. Futbolcunun Sporting, Leicester City, Newcastle ve FenerbahÃ§e gibi ekiplerin formasÄ±nÄ± giydiÄŸi, geÃ§irdiÄŸi kÃ¶tÃ¼ dÃ¶nemler de olduÄŸuna dikkat Ã§ekilerek â€˜Kendisine inanmaktan hiÃ§ vazgeÃ§mediâ€™ deÄŸerlendirilmesi yapÄ±ldÄ±.

Nantes piÅŸman oldu

Cezayirli forvetin sergilediÄŸi performans bir diÄŸer FransÄ±z ekibini ise hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±. Slimaniâ€™yi geÃ§tiÄŸimiz yÄ±llarda kadrosuna katma Ã§abasÄ± gÃ¶stermiÅŸliÄŸi bulunan ancak parasal konulardaki anlaÅŸmazlÄ±klardan dolayÄ± bunu gerÃ§ekleÅŸtiremeyen Nantes kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n, Slimaniâ€™nin Monacoâ€™da gÃ¶sterdiÄŸi performansla piÅŸmanlÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

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