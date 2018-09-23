Levante-Sevilla: 2-6

Skorer - Akhisarspor'un bulunduğu grupta UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde Standard Liege'i evinde 5-1 yenen Sevilla, La Liga'da Levante'yi deplasmanda dağıttı: 2-6.

Valencia Stadı'ndaki karşılaşmada fırtına gibi esen kırmızı-beyazlı ekibin gollerini 11, 35 ve 45'te Ben Yedder, 21'da Carrico, 49'da Andre Silva ve 59'da Sarabia kaydetti.

Valencia temsilcisinin sayıları ise 13'te Roger ve 90'da Moses Simon'dan geldi.