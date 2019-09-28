Levent Şahin: "Bu böyle devam etmeyecek"

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu.

"Sıkıntımız sürüyor, topu aktarma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz"

"Maç başlamadan önce beklediğimiz, motive olup daha yüksek şiddetle oynamayı düşündüğümüz oyunu oynayamadık. Bizler ve izleyenler tarafından görülmüştür bu. Sıkıntımız sürüyor, topu aktarma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz."

"Bu böyle devam etmeyecek"

"Bu böyle devam etmeyecek. En kısa sürede daha iyi olup bundan sonra daha iyi bir Galatasaray izleteceğiz. Pozisyonları değerlendiremedik, rakip de değerlendiremedi. Maçın hakkı buydu diyebilirim. Söyleyebileceğim tek şey istenen ve beklenen oyun sahaya yansıtılmadı. Bunun haricinde bir şey söyleyemeyeceğim."

Şahin, "Beklediğimiz, planladığımız oyunu sahaya yansıtamadık. Böyle bitmesi normal. İki tarafın da pozisyonları vardı. Maalesef yine orta alandan hücuma geçişlerde ve sonuçlandırmalarda sorun yaşadık. Çalışmalarımızın karşılığı bu değil, daha iyi olacak. En kısa sürede toparlayacağız" dedi.

Artık önlerine bakacaklarını ifade eden sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Bir maç geride kaldı sadece. Baktığınızda çok fazla pozisyonun olmadığı bir derbiydi. Daha iyi olacağını söyleyebilirim. Bunu temin edebilirim" diye konuştu.

Dostluk görüntüleri

Zorlu derbi sonrası iki takım arasında dostluk görüntüleri oldu. Golsüz berabere biten karşılaşmanın sonrasında Levent Şahin'le Ersun Yanal birbirlerini tebrik etti.

Saha içerisinde de futbolcular birbirlerini kutlayıp, dostça vedalaştı. Herhangi bir sorun yaşanmazken, geçmiş yıllarda derbilerde yaşanan sorunlar olmadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son 5 lig maçı berabere biterken, taraflar en son Nisan 1984-Mart 1986 arasında art arda 5 maçta birbirlerine üstünlük sağlayamamıştı.