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HaberlerGalatasarayLevent Şahin: "Derbide böyle bir Galatasaray izlettirmeyeceğiz"
22.09.2019 - 21:32 |

Levent Şahin: "Derbide böyle bir Galatasaray izlettirmeyeceğiz"

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu.

Levent Şahin: "Derbide böyle bir Galatasaray izlettirmeyeceğiz"

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu.

"Öncelikle şunu söyleyeyim, hatalı olduğunu düşündüğümüz kararlardan bahsedince ceza alıyoruz. Düdükten sonra topa vuran oyuncular, sırtı dönük santrfora yapılan müdahalede aleyhimize verilen fauller"

"Daha çok net pozisyon yakalayan bizdik"
"Asıl olarak oyuna bakmamız lazım. Oyunun belli bölümünde Yeni Malatyaspor'un, belli bölümlerinde bizim üstünlüğümüz vardı. Daha fazla pozisyona giren, daha çok net pozisyon yakalayan bizdik. Bunları değerlendirebilseydik şu an farklı şeyler konuşuyorduk.

"Fenerbahçe maçında daha farklı bir Galatasaray..."
"Önümüzdeki hafta derbide böyle bir Galatasaray izlettirmeyeceğiz. Belhanda için doktorlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçında daha farklı bir Galatasaray izlettireceğiz.

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