Lewandowski durmuyor! 14 maçta 18 gol...

Suarez ve Aguero ile birlikte dünyanın en iyi golcüleri arasında gösterilen Robert Lewandowski, bu sezon göz kamaştıran performans sergiliyor.

Usta golcü, Polonya'nın Letonya'yı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada da da boş durmadı ve hat-trick yaptı.

Bayern Münih'in gol makinesi, böylece bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta 18 kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Bu net galibiyetle Polonya G Grubu'nda Avusturya'nın 3 puan önünde liderliğini sürdürdü.