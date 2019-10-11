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HaberlerEuro 2020Lewandowski durmuyor! 14 maçta 18 gol...
11.10.2019 - 09:18 |

Lewandowski durmuyor! 14 maçta 18 gol...

Bayern Münih'in golcüsü, Polonya Milli Takımı'nda da coştu... Lewa, EURO 2020 Elemeleri'nde Polonya'nın Letonya'yı deplasmanda 3-0 yendiği maçta takımının tüm gollerine imzasını koydu.

Suarez ve Aguero ile birlikte dünyanın en iyi golcüleri arasında gösterilen Robert Lewandowski, bu sezon göz kamaştıran performans sergiliyor.

Usta golcü, Polonya'nın Letonya'yı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada da da boş durmadı ve hat-trick yaptı.

Bayern Münih'in gol makinesi, böylece bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta 18 kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Bu net galibiyetle Polonya G Grubu'nda Avusturya'nın 3 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Lewandowski durmuyor 14 maçta 18 gol...

 

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