Libertadores'te finalin adÄ±: Flamengo-River Plate

GÃ¼ney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Libertadores KupasÄ±'nda, Gremio'yu 5-0 maÄŸlup eden Flamengo, finalde River Plate'in rakibi oldu.

GÃ¼ney Amerika futbolunun "Åžampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores KupasÄ±'nÄ±n yarÄ± final rÃ¶vanÅŸ mÃ¼cadelesinde Brezilya ekiplerinden Flamengo, Maracana StadÄ±'nda Gremio'yu konuk etti.

MaÃ§Ä± baÅŸtan sona Ã¼stÃ¼n gÃ¶tÃ¼ren Flamengo, 42. dakikada Bruno Henrique, 46. ve penaltÄ±dan olmak Ã¼zere 56. dakikada Gabriel Barbosa, 67. dakikada Pablo Mari ve 71. dakikada Rodrigo Caio'nun aÄŸlarÄ± sarsmasÄ±yla mÃ¼cadeleden 5-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

1-1 sona eren ilk maÃ§Ä±n ardÄ±ndan rÃ¶vanÅŸta rakibini farklÄ± maÄŸlup ederek tur atlayan Flamengo, finalde kupanÄ±n son sahibi River Plate ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki mÃ¼cadele, 23 KasÄ±m'da Åžili'nin baÅŸkenti Santiago'daki Ulusal Julio Martinez Pradanos StadÄ±'nda yapÄ±lacak.

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