Lider Alanya puan kaybetti, zirve karıştı! Fenerbahçe lider olabilir...
Süper Lig'de 10. hafta devam ederken lider A. Alanyaspor'un Başakşehir karşısında puan kaybetmesi, zirveyi karıştırdı. Fenerbahçe yarın Kayseri karşısında kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak.
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı nefes kesen mücadelelerle devam ediyor.
Haftanın açılış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti ve 16 puanla 6. sırada yer aldı. Süper Lig’de Göztepe, Trabzonspor’u 1-0 mağlup ederek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı. Zirve yolunda ağır yara alan Fırtına, 16 puanla 4. sırada kaldı.
Lider, Başakşehir'e takıldı
Haftaya lider giren Alanyaspor, evinde Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve deplasmanda ilk galibiyetini aldı. 15 puana yükselen Beşiktaş, son 4 haftada 10 puan topladı.
Fenerbahçe kazanırsa lider
Pazar günü lider Alanyaspor'un en yakın takipçisi Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup etmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak.
Şu anki puan durumu
Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve fikstür