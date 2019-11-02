Lider Alanya puan kaybetti, zirve karıştı! Fenerbahçe lider olabilir...

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı nefes kesen mücadelelerle devam ediyor.

Haftanın açılış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti ve 16 puanla 6. sırada yer aldı. Süper Lig’de Göztepe, Trabzonspor’u 1-0 mağlup ederek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı. Zirve yolunda ağır yara alan Fırtına, 16 puanla 4. sırada kaldı.

Lider, Başakşehir'e takıldı

Haftaya lider giren Alanyaspor, evinde Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve deplasmanda ilk galibiyetini aldı. 15 puana yükselen Beşiktaş, son 4 haftada 10 puan topladı.

Fenerbahçe kazanırsa lider

Pazar günü lider Alanyaspor'un en yakın takipçisi Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup etmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak.

Şu anki puan durumu

Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve fikstür



