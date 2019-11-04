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04.11.2019 - 23:49 | | AA

Lider Alanyaspor'da 3 eksik!

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lider Alanyaspor'da 3 eksik!

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. 

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi. 

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas çalışması ve ardından gerçekleşen çift kale maçla tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Lokman Gör, Juanfran ve Musa Çağıran, antrenmana katılmadı. 

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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