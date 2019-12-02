Lider Bandırmaspor! Batuhan atmaya devam ediyor...

Geride kalan 15 haftayı 31 puanla namağlup lider kapatan Bandırmaspor'un teknik direktörü Serdar Bozkurt, ''Hafta içi maça çok iyi hazırlandık. İlk yarı golü de bir şekilde bulduk ama özellikle ikinci yarı anlamsız bir panik yaptık. Topa sahip olmamız gerekiyordu, bir türlü bunu başaramadık. 70'inci dakikadan sonra toparlandık, 2 önemli fırsat yakaladık. Onlardan birini gole çevirseydik, maçı koparabilirdik. Oyuncularımın kazanma ve rakiplerimizle puan farkını açma isteğini anlıyorum ama bu paniğe dönüşmemeli. Bu tür maçları savunma yaparak, bitiremezsiniz. Uzatma dakikalarında yediğimiz gol bizi yıktı. Moralimizi bozdu. Ancak hala lideriz. Önümüzdeki maçlara odaklanıp, hedefimiz olan şampiyonluğa yürümeye devam edeceğiz'' dedi.

Taraftara teşekkür eden Bozkurt, ''Çok güzel bir atmosfer vardı. Onlara galibiyet hediye etmek istiyorduk ama olmadı. Merak etmesinler, sezon sonu şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız'' ifadelerini kullandı.

BANDIRMASPOR'DAN YENİLMEZLİK REKORU

Bandırmaspor, bu sezon 15 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik aldı.

Geçen sezonun son 2 maçını da kazanan bordo beyazlılar, 17 maçtır yenilmiyor.

1965 yılında kurulan Bandırmaspor böylece 54 yıllık tarihinin en uzun süre yenilmezlik serisine ulaştı.

BATUHAN KARADENİZ 10 GOLE ULAŞTI

Bandırmaspor'un forveti Batuhan Karadeniz Ankara Demirspor maçını da boş geçmedi. Bu sezon 13 maçta 10 gol atan 28 yaşındaki forvet, takımının en skorer oyuncusu oldu.

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