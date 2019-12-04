Lider Liverpool'un Everton maçı canlı bahisle Misli.com'da

Premier Lig’de yenilgisiz liderliğini sürdüren Liverpool en yakın takipçisi Manchester City’nin maç eksiğiyle 8 puan önünde. Geçtiğimiz sezon yaşadığını bu yıl tekrarlamak istemeyen Kırmızılar kazanarak farkı yeniden çift haneli puanlara çıkarma niyetinde. Ev sahibinde kaleci Becker cezalı, ön libero Fabinho ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Everton ise düşme hattının 2 puan üzerinde derbiye çıkacak. Bu durumda olmaları onları Liverpool için çok daha tehlikeli bir rakip haline getiriyor. Leicester deplasmanında aldıkları son dakika mağlubiyetiyle moralleri iyice çökmüş olsa da derbi oynayacaklarının farkındalar.

CANLI BAHİSÇİLERE İSTATİSTİKLER

Liverpool bu sezon ligde çıktığı tüm maçlarda gol atarken bu 14 karşılaşmanın 12’sinde minimum 2 gol attı.

Liverpool’un ligdeki son 7 maçı karşılıklı golle bitti.

Everton ligdeki son 5 maçında gol yedi.

Liverpool’un ligde çıktığı son 10 maçın 8’inde ilk yarı gol atıldı.

Everton’un ligde çıktığı 10 maçın 7’sinin ilk yarısında gol atıldı.

TEK MAÇTA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek karşılaşmada Misli.com üyeleri büyük oranda Liverpool’dan yana. Derbi mücadelesini kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %56’sı ev sahibi galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM İDDAA UZMANI CANER İŞBEĞENDİREN’İN YORUMU

Liverpool hafta sonunda Brighton karşısında kazansa da son bölümde ecel terleri döktü. Alisson’ın kırmızı kartı sonrası Liverpool 10 kişi kalınca pozisyona bile giremedi. Alisson ve Fabinho dışında eksiği olmaması bir bakıma avantaj. Merseyside derbileri Everton için de büyük önem ifade etse de seviyeleri ve durumları ortada. Marco Silva için belki son 90 dakika olabilir. Liverpool ezeli rakibini bir kez daha devirir ve liderlikte puan farkını korumaya devam eder.