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HaberlerBasketbolLider Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u ağırlayacak
01.11.2019 - 10:50 | | İZMİR, (DHA) -

Lider Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u ağırlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 5 maçı da kazanan tek takım olarak liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, yarın Türk Telekom'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.15'te başlayacak.

Lider Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u ağırlayacak

 Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak belirlendi. Hafta içinde Karşıyaka'nın FIBA Europe Cup'ta Donar Groningen'i yendiği maçı tribünden izleyen taraftarlar biletlerini gösterdikleri takdirde tam biletleri 10 TL indirimle alabilecek.

Türk Telekom, bu sezon oynadığı 5 maçta 3 galibiyet elde etti. Karşıyaka'da taraftarlar, futbol takımının saat 13.30'da Atatürk Stadı'nda Elazığ Belediyespor'la oynayacağı maçın ardından salona akın edecek.

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