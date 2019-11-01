Lider Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u ağırlayacak

Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak belirlendi. Hafta içinde Karşıyaka'nın FIBA Europe Cup'ta Donar Groningen'i yendiği maçı tribünden izleyen taraftarlar biletlerini gösterdikleri takdirde tam biletleri 10 TL indirimle alabilecek.

Türk Telekom, bu sezon oynadığı 5 maçta 3 galibiyet elde etti. Karşıyaka'da taraftarlar, futbol takımının saat 13.30'da Atatürk Stadı'nda Elazığ Belediyespor'la oynayacağı maçın ardından salona akın edecek.