Lig özetleri yayınlanmayacak mı?

Spor Toto Süper Lig'de yayın özetleri konusunda TRT ile beIN Sports henüz anlaşamadı. Futbolseverler yayın özetleri ile ilgili gelişmeleri merakla beklerken, Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, köşesinde son gelişmeleri aktardı...

İşte o yazı:

"Ligde üçüncü haftaya girdik, Erman Hoca, “Oynat Uğur’cuğum” yapamadı. Çünkü maçlarımızın özet görüntüleri servis edilmiyor. TRT Spor’da Ersin Düzen, “Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz yılın iki katı ücret istiyor” dedi. Kendi menfaatleri doğrultusunda TFF ve kulüplerden indirim talep ederken, maç özetleri konusunda tam tersini yaptığını da ekranda söyledi. TRT ile beIN Sports anlaşamadı. “Bu paraları ne TRT Spor ne de aSpor verebilir” deniliyor. Peki neymiş bu ‘iki katı’ para?

5 dakikası 10 bin dolar

Kulağıma gelen rakam şöyle, “Yıllardır beş dakikası bin dolar’dı. Bugün 10 bin dolar istiyorlar. Yani üç dakikalık özet 30 bin dolar.” Ee hayat da ‘parasal güncelleme’ geçiriyor! Yani bu fiyatlarda anlaşma sağlanması pek mümkün görülmüyor. En azından daha uzun bir süre Twitter üzerinden ‘tartışmalı

pozisyonları’ takip edeceğiz. İcabında kendi kendimizin hakemi olacağız!"