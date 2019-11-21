Ligde liste başı UEFA’da liste dışı

İki yerli futbolcu da yeni sistem ve kurguda kendine yer bulurken, teknik kadronun, zorunlu olmadıkça bu isimleri oynatmaya devam edeceği bildirildi.

Ancak gerek Ahmet Çalık’ın gerekse Emre Taşdemir’in şanssızlığı, Şampiyonlar Ligi’nde forma giyemeyecek olmaları... Her iki futbolcu da 21 kişilik sınırlı kontenjan nedeniyle UEFA’ya bildirilen listede yer almadı. Bu durumda Başakşehir maçında sahaya çıkacak olan Ahmet Çalık ile Emre Taşdemir, Club Brugge ile önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi’nde yapılacak olan maçı ise tribünden izleyecek.

Bu ise içinden çıkılması zor bir durum yaratıyor. Örneğin Terim, Şampiyonlar Ligi’nde performansından hiç de memnun olmadığı Nagatomo’yu yine oynatmak zorunda kalacak.