Lille-Ajax: 0-2

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşandı. Milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın Lille adına ilk 11'de yer aldığı maçta Fransız ekibi sahasında Ajax'a 2-0 mağlup oldu.

Hollanda temsilcisine galibiyeti getiren gollerde Ziyech ve Promes'in imzası vardı.

Milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın 11'de başladığı maçta Yusuf 82. dakikada yerini Loic Remy'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Lille 1 puanda kalırken Ajax ise puanını 10'a çıkardı ve Valencia-Chelsea maçının berabere bitmesiyle grupta son haftalar öncesi liderlik koltuğuna oturdu.

Maçın tün detayları sizlerle...