28.08.2019 - 19:21
Lille - Saint-Etienne (CANLI)
Fransa Ligue 1’de Lille, Saint-Etienne'le karşılaşıyor. Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sahaya ilk 11 çıktı.
Fransa Ligue 1'in 3. hafta mücadelesinde Lille, Saint-Etienne'i konuk ediyor. Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Lille formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.
20.00'da başlayan mücadele Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanıyor.
LİLLE - SAİNT-ETİENNE: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
Mücadelenin 23. dakikasında kaleye yaklaşık 25 metreden frikik kullanan Yusuf Yazıcı'nın şutunu rakip kaleci son anda çeldi.
İLK 11'LER
Lille: Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Djalo, Bradaric, Gabriel, Andre, Yusuf Yazıcı, Bamba, Ikone, Remy
Saint-Etienne: Ruffier, Kolodziejczak, Perrin, Moukoudi, Debuchy, M'Vila, Aholou, Boudebouz, Bouanga, Nordin, Khazri