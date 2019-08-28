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HaberlerFransa Ligue 1Lille - Saint-Etienne (CANLI)
28.08.2019 - 19:21

Lille - Saint-Etienne (CANLI)

Fransa Ligue 1’de Lille, Saint-Etienne'le karşılaşıyor. Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sahaya ilk 11 çıktı.

Lille - Saint-Etienne (CANLI)

Fransa Ligue 1'in 3. hafta mücadelesinde Lille, Saint-Etienne'i konuk ediyor. Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Lille formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

20.00'da başlayan mücadele Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanıyor.

LİLLE - SAİNT-ETİENNE: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

Mücadelenin 23. dakikasında kaleye yaklaşık 25 metreden frikik kullanan Yusuf Yazıcı'nın şutunu rakip kaleci son anda çeldi.

İLK 11'LER

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Djalo, Bradaric, Gabriel, Andre, Yusuf Yazıcı, Bamba, Ikone, Remy

Saint-Etienne: Ruffier, Kolodziejczak, Perrin, Moukoudi, Debuchy, M'Vila, Aholou, Boudebouz, Bouanga, Nordin, Khazri

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