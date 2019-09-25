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HaberlerFransa Ligue 1Lille-Strasbourg: 2-0
25.09.2019 - 22:37 | | İSTANBUL (AA)

Lille-Strasbourg: 2-0

Fransa Ligue 1'de Lille, sahasında Strasbourg'u 2-0 mağlup etti.

Lille-Strasbourg: 2-0

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı yedinci hafta mücadelesinde Lille, sahasında Strasbourg'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, 43. dakikada Victor Osimhen ve 64. dakikada Loic Remy'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Lille, aldığı bu galibiyetle puanını 13'e çıkartarak ligde üçüncü sıraya yükselirken, 6 puanlı Strasbourg 17. sırada kaldı.

 

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