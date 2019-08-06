Lille, Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı! Bonservis bedeli açıklandı...

Fransız kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Lille, transferi açıklamasının ardından Yusuf Yazıcı'nın tesisleri gezdiği görüntülerin yer aldığı bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

Kulüp üst yöneticisi Marc Ingla, internet sitesinde yer alan açıklamasında, Yusuf Yazıcı'nın transferinin Lille için memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Milli futbolcunun genç yaşına rağmen Türkiye'de popüler olduğunu aktaran Ingla, "Trabzonspor'un lideriydi ve milli takımda forma giyiyor. Mükemmel bir teknik kaliteye, yeteneğe ve sol ayağa sahip. Yeni sezonda gücümüze zenginlik katacak. Gelişimini bizimle de sürdüreceğinden eminiz. Yeteneğini en kısa sürede Ligue 1'de de gösterecek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır. Hoş geldin." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor KAP'a bildirdi!

Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 16.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Lille Kulübü ayrıca, Yusuf'un 25 maç oynaması halinde 1 milyon Euro daha ödeyecek. Bordo mavililer ayrıca bir sonraki satıştan da %20 pay alacak.

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada anlaşmanın şartları şöyle;

Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille kulübüne transferi konusunda, anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre;

-Losc Lille Kulübü, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 16.500.000.-EUR ödeyecektir.

-Yusuf Yazıcı, 25 maç oynaması halinde, Losc Lille Kulübü, Şirketimize, 1.000.000.-EUR daha ödeyecektir.

-Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'si şirketimize ödenecektir.

-Losc Lille Kulübü, profesyonel oyuncuları Edgar Miguel Le'nin bedelsiz olarak şirketimize kesin transferine izin verecektir.

-Losc Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Losc Lille Kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse, Şirketimize 20.000.000.-EUR tazminat bedeli ödeyecektir.