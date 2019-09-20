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20.09.2019 - 18:51 |

Lionel Carole'den Galatasaray itirafı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lionel Carole, Türkiye'ye transfer süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Lionel Carole'den Galatasaray itirafı!

Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen Lionel Carole'den itiraf geldi.

Galatasaray'da iki sezon boyunca forma giyen Fransız yıldız Lionel Carole, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Strasbourg'da oynayan 28 yaşındaki sol bek, L'Equipe'e ait televizyon kanalında "Troyes kulübü Ligue 1'de kalabilmek adına beni satmak zorundaydı. O dönemde de Galatasaray beni istedi. Sıra dışı kariyer yolculuğumdan ötürü çok gururluyum. Hala futbolda yapacağım iyi şeyler olduğunu düşünüyorum" dedi.

İspanya'da kiralık oynadığı Sevilla'da kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak, "Oraya gitmeye karar verdiğimde bunun iyi bir tercih olacağını düşündüm. Evet, oradaki son aylarım oldukça zor geçti ancak ilk 6 ayım iyiydi" yanıtını verdi.

Lionel Caroleden Galatasaray itirafı

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