Lionel Messi yaşlanmıyor

La Liga’da sakatlığı nedeniyle üç haftayı kaçırmasına rağmen bu sezon Lionel Messi fırtınası esiyor.

Eibar karşısında Barcelona’nın ikinci golünü atarak ligdeki gol sayısını 400’e çıkaran ve bunu en erken başaran isim olan Arjantinli futbolcu adeta hiç yaşlanmayacağım mesajı veriyor. Bu sezon fırtına gibi esen Messi, ‘en’ler listesinde de zirveyi kimseye bırakmıyor. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon en çok gol atan, en çok asist yapan, en çok gol şansı yaratan, en çok frikik golü atan, en çok ceza sahası dışından gol atanlar listesinde liderliği kimseye bırakmadı.