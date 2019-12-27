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27.12.2019 - 08:00 |

Lionel Messi’den şaşırtan talepler

Arjantinli yıldız yeni sözleşme için Barcelona Yönetimi ile masaya otururdu. Messi ücret pazarlığı yaparken, 4 yıldız futbolcunun alınmasını da istedi

Lionel Messi’den şaşırtan talepler

CELAL UMUT EREN

Dünya futbolunun yıldız ismi Lionel Messi, kulübü Barcelona ile sözleşme uzatma konusunda görüşmelerini hızlandırdı. Barça’ya yakın Katalan medyasında çıkan haberlerde, Arjantinli futbolcunun kulüp yönetiminden paranın dışında ilginç talepleri de oldu.

Maddi konuların konuşulduğu toplantıda Messi’nin bir teknik direktör gibi yapılacak transferlere de müdahale etmesi şaşırttı. Messi, sözleşme yenileyeceğini ancak önerdiği mevkiilere transferler yapılarak kadronun daha güçlü olmasını istediği kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun, Paris Saint Germain’de oynayan Fransız genç yıldız Kylian Mbappe’yi bizzat istemesi de dikkat çekti.

Arjantinli oyuncu ayrıca stoper, orta saha ve sağ beke ayrı ayrı yıldız isimlerin getirilmesi şartını koştuğu bildirildi. Barcelona Yönetimi, Messi ile 4 yıllık yeni sözleşme yapılmasını amaçlıyor.

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